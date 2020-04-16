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19:40   16 Апреля 2020
Общество

Тамбовские аграрии участвуют во флешмобе "Мы для вас без выходных"

Тамбовские аграрии участвуют во флешмобе "Мы для вас без выходных"

Тамбовские аграрии стали массово подключаться к всероссийскому флешмобу "Мы для вас без выходных", когда завершился посев яровых злаковых культур и начались работы по закладке новых садов и посадке овощей.

Целью акции является призыв к людям оставаться дома во время самоизоляции. Во флешмобе приняли участие представители крупных агрохолдингов региона и небольших фермерских хозяйств. На сегодняшний день все сельхозпроизводители работают без выходных. В организациях ежедневно проводится необходимая дезинфекция. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Одним из первых к флешмобу подключилось сельское хозяйство "Центральное" из Никифоровского района. Под посевы злаковых, бобовых и технических культур им выделено примерно 49 тысяч гектаров. Посевная компания там в самом разгаре. Всего в этом году в Тамбовской области должно быть засеяно 1 миллион 788 тысяч гектаров разными зерновыми культурами, отмечает издание "Тамбовская жизнь".   

Лидерами по выполнению плана значатся Мордовский и Токаревский районы. Также в области более чем на треть выполнен посев сахарной свеклы. Отмечается, что отдельные хозяйства уже полностью завершили посев пшеницы, ячменя и сахарной свеклы, которые не боятся влияния низких температур.

В рамках ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" установлено, что в течение трех последних лет оросительные работы были произведены на 2,2 тысячи гектарах полей. Помимо этого обрезано более 90 процентов деревьев. По информации областного управления в этом году по лизингу куплено 43 трактора и семь комбайнов. Теперь, чтобы приобрести технику по лизингу, организации не нужно будет выплачивать аванс.

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Автор: Василий Пименов
#тамбовская область #аграрии

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