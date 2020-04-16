Чем коронавирус поможет fashion-индустрии России

Самоизоляция заморозила модную индустрию. Сейчас бизнес находится в полной стагнации, но после окончания пандемии ситуация может измениться. Об этом во время онлайн-эфира в медиацентре «Патриот» на тему «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса» рассказал дизайнер и организатор fashion-шоу Артем Кривда.

Большинство брендов сегмента люкс перешли в онлайн, как и его собственный. Продажи упали примерно на 80%. Не помогают даже огромные скидки, посетовал Кривда.

По словам дизайнера, в стране не очень развиты онлайн-площадки: россияне привыкли ходить по магазинам и выбирать вещь в живую.

«У нас есть даже бесплатная доставка по всей России. Большие скидки. Но дела все равно так себе», — поделился дизайнер.

При этом Кривда не исключил, что пандемия коронавируса может сыграть на руку российским дизайнерам: после ее окончания в мире исчезнет порядка 50–60% брендов. Россияне смогут занять их место.

«Больше всего, конечно, пострадают крупные компании Италии и Франции, потому что они более дисциплинированы, чем мы здесь, в России. Я знаю, что многие коллеги продолжают шить, продолжают каким-то образом работать, но это остается уже на совести каждого человека», — считает Кривда.

В Италии и Франции уже отменили все недели моды, вплоть до января. Не исключено, что коллекции «осень-зима» или «весна-лето» уже не выйдут.

«Это шанс для российских дизайнеров, которые продолжают работать несмотря на запрет, занять их место», — уверен дизайнер.

Закупщики модной одежды («байеры»), которые раньше продавали только международный люкс, начнут покупать у российского производителя.

Говоря о мерах поддержки бизнеса, дизайнер заявил, что пока они не работают. Свой штат Кривда распустил по домам. Выйти из карантина он рассчитывает не раньше июня.