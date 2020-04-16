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19:35   16 Апреля 2020
Общество

Генпрокуратура требует ограничить доступ к фейкам о коронавирусе в Сети

Генпрокуратура требует ограничить доступ к фейкам о коронавирусе в Сети

Генеральная прокуратура РФ призвала Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про китайский коронавирус. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Ряд антироссийских СМИ продвигают в интернете разного рода фальсификации о COVID-19. Среди самых ярких — утверждения, что пандемии якобы нет, новый коронавирус "не страшнее холеры, тифа или чумы", а деньги скоро отменят.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации", — цитирует ведомство РИА Новости.

Распространением фейков активно занимаются такие издания, как "Новая газета", которая разместила статью о якобы сокрытии властями Чечни данных о ситуации с коронавирусом в регионе. "Подпевает" СМИ глава так называемого "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Последняя периодически пытается помешать работе московских поликлиник.

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Автор: Ирина Большунова
#генпрокуратура #роскомнадзор #коронавирус

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