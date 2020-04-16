Коронавирус поможет развитию онлайн-сервисов в России

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что режим самоизоляции в России даст отечественным онлайн-сервисам сильный толчок для развития.

«У нас есть возможность здорово рвануть в этой области», — заявил он во время онлайн-эфира в медиацентре «Патриот» на тему «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса».

Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, Аксаков оценивает высоко. Парламентарий считает правильным, что в перечень отраслей, которым окажут поддержку, попали предприятия торговли непродовольственными товарами.

«То, что предприятиям малого бизнеса будет оказана в том числе безвозмездная помощь, это тоже очень хорошая поддержка, позволяющая сохранить рабочие места», — считает депутат.

Ситуация из-за пандемии коронавируса сложилась тяжелая, признает он. Сейчас предприниматели сталкиваются с проблемами при оплате аренды коммерческой недвижимости. Аксаков считает, что многое в этом вопросе зависит от местных властей. Он полагает, что они могли бы освободить от налога на недвижимость тех, кто идет на уступки.

Поэтому, отметил депутат, так важно выделение по распоряжению президента 200 миллиардов рублей для поддержки региональных бюджетов.

«Этих денег бюджетам хватит, чтобы выполнять свои обязательства. Можно освободить от части налогов арендодателей в обмен на поддержку ими арендаторов. Такая практика есть в Москве», — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к согражданам. Он объявил о новых мерах экономической поддержки бизнеса, многие отрасли которого пострадали из-за карантинных мер. Наиболее пострадавшие компании получат деньги на выплату зарплат сотрудникам: всего выделяется 200 миллиардов рублей.

Деньги направят в бюджеты регионов, а оттуда распределят нуждающимся компаниям, которые сохранили на 1 апреля 90 процентов штата. Материальная помощь будет рассчитываться по 12 139 рублей на одного сотрудника в месяц. Выплаты за апрель предприятия получат до 18 мая, за май — до 18 июня.