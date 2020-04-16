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Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

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18:47   16 Апреля 2020
Экономика

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Предложение партии КПРФ по отмене кредитных процентов серьезно ударит по банковской системе РФ и по всей российской экономике в целом, считает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Недавно лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о том, что в стране наступили непростые для граждан времена. В связи с этим он предложил отменить проценты по банковским кредитам на срок действия ограничений, введенных властями для противодействия распространения коронавируса.

Корреспонденты ФБА "Экономика Сегодня" связались по этому поводу с экономистом Алисеном Алисеновым. По его словам, коммерческие банки не смогут взять на себя бремя долговой нагрузки. Поэтому в эту ситуацию придется вмешаться государству. В результате последствия будут очень серьезные для всей российской экономике в целом. Эксперт отметил, что в случае реализации предложения главы КПРФ банковская система не сможет эффективно работать.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #экономика #банки

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