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18:46   16 Апреля 2020
Общество

NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

Американские журналисты выпустили материал, в котором заявили, что "имеют доступ к документам похищенных российских социологов". Так, Штаты признали свою причастность к задержанию ученых из России.

Соединенные Штаты опубликовали уникальный материал, где раскрыли детали сотрудничества с боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В публикации известного издания The New York Times "Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия" американские журналисты заявили об участии страны в операции по задержанию социологов.

Автор публикации Дэвид Киркпатрик в очередной раз использует антироссийскую риторику и перечисляет факты, доказывающие участие американцев в похищении террористами ПНС социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В тексте публикации сказано, что боевики получили наводку на российских ученых от разведчиков из США.

Американский журналист Киркпатрик описывает российских ученых  в своем тексте как "оперативников", хотя россияне прибывали на территории североафриканского государства по официальному приглашению. Социологи имели все возможные документы, которые позволяли им пересекать границу государства и находиться там в течение определенного времени, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #издание #Шугалей

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