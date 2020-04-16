Американские журналисты выпустили материал, в котором заявили, что "имеют доступ к документам похищенных российских социологов". Так, Штаты признали свою причастность к задержанию ученых из России.

Соединенные Штаты опубликовали уникальный материал, где раскрыли детали сотрудничества с боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В публикации известного издания The New York Times "Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия" американские журналисты заявили об участии страны в операции по задержанию социологов.

Автор публикации Дэвид Киркпатрик в очередной раз использует антироссийскую риторику и перечисляет факты, доказывающие участие американцев в похищении террористами ПНС социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В тексте публикации сказано, что боевики получили наводку на российских ученых от разведчиков из США.

Американский журналист Киркпатрик описывает российских ученых в своем тексте как "оперативников", хотя россияне прибывали на территории североафриканского государства по официальному приглашению. Социологи имели все возможные документы, которые позволяли им пересекать границу государства и находиться там в течение определенного времени, сообщает Федеральное агентство новостей.