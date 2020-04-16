Путин поручил предоставить компании "Дом. рф" гарантии Минфина на 50 млрд рублей

Правительственная компания "Дом.рф" получит гарантии Министерства финансов РФ на 50 миллиардов рублей. Соответствующее поручение в ходе заседания с членами правительства дал российский лидер Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что отечественные компании должны выполнить обязательства по завершению строительства домов, избежав долгостроев. Также Путин поручил докапитализировать на 30 миллиардов рублей Фонд защиты прав дольщиков.

Кроме того, правительству предстоит принять меры для кредитования строительной отрасли до конца апреля на 12 миллиардов рублей. По словам президента страны, Россия продолжит реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.