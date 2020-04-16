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18:16   16 Апреля 2020
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Подмосковный инспектор ГИБДД рассказал о ходе проверки у водителей спецпропусков

Подмосковный инспектор ГИБДД рассказал о ходе проверки у водителей спецпропусков

Режим, по которому в условиях COVID-19 въезд в Москву и область возможен только по спецпропуску, действует второй день. К проверке на границе с областью присоединился ее глава Андрей Воробьев. Инспектор доложил ему, что проблем не возникает.

Система электронных пропусков для автомобилистов, введенная в Москве и Подмосковье на время действия режима самоизоляции, работает второй день. Патрули ГИБДД получили специальные планшеты и сканируют с их помощью QR-коды водительских пропусков. 

Как сообщает телеканал "360", в четверг, 16 апреля, к проверке присоединился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О ходе работы ему доложил инспектор из города Королев. Он сообщил, в частности, что водители с пониманием относятся к сложившейся обстановке, передвигаются в масках и перчатках, применяют антисептики. Проблем, по словам инспектора, нет.

Пропускной режим на территории Москвы и Подмосковья действует по 30 апреля включительно. Помимо специального пропуска, оформляемого на портале "Госуслуги", водителям необходимо иметь при себе паспорт.

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Автор: Ирина Большунова
#гибдд #подмосковье

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