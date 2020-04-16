Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе

Обмен временно удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом не поможет урегулировать ситуацию в регионе, если обстрелы будут продолжаться дальше. Об этом сообщил политолог Богдан Безпалько.

Украинская сторона и Донецкая Народная Республика провели обмен заключенными гражданами. Во время обмена присутствовали представители ОБСЕ, сообщает "Экономика сегодня".

По словам политолога, это важное событие в разрешении гражданской войны на Украине. Однако стоит учитывать тот факт, что обстрелы в регионах продолжаются с интенсивностью 2014 и 2015 годов. Это может негативно повлиять на дальнейшее развитие отношений между Киевом и республиками.

Безпалько подчеркнул, что в случае продолжения или усиления обстрелов в Донбассе можно не рассчитывать на реализацию соглашений "Минска-2".

С апреля 2014 года на Украине продолжается жестокая гражданская война. Киев оккупировал территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.