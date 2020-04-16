Президент РФ сообщил о переносе парада Победы

Президент России Владимир Путин заявил о переносе парада Победы 9 мая из-за коронавирусной эпидемии.

Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан. Информация об этом поступила в четверг, 16 апреля. Новая дата празднования пока что не оглашается. Также Путин добавил, что марш "Бессмертного полка" в 2020 году состоится.

По словам главы государства благодаря эффективным мерам правительству РФ удалось добиться низкого уровня заражением коронавирусом. Этому поспособствовало введение в стране режима самоизоляции. Президент РФ особо отмети, что здоровье граждан и ветеранов для него превыше всего