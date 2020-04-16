РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

Помимо частных образовательных программ, в рамках которых российские школьники вывозились в США без ведома властей, есть и другие сферы где необходимо вводить контроль, так как американцы, зная, где мы не следим, именно туда и будут бить.

Таком мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев, выступая в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

По словам Евстафьева, его очень задела история с российскими детьми, которые, по сути, оказались заложниками системы. При этом политолог отметил, что нужно обратить внимание не только на частные образовательные программы, но и на другую скрытую деятельность, которую наши «частники» ведут в США. Это касается не только обучения детей, но и, например, банковской сферы.

«Меня очень задела ситуация с нашими детьми в США. Я считаю, что сейчас у нас есть прекрасная возможность инвентаризировать те скрытые соглашения и программы. Они далеко не все открыто показывают», — приводит слова Евстафьева телеканал «Царьград».

Политолог также напомнил, что в прошлом под программой усыновления скрывалась программа вывоза российских детей в США с не совсем прозрачными целями. Сейчас же, по его словам, нужно обратить пристальное внимание на программы по подготовке бизнесменов – в этой сфере необходимо работать очень аккуратно и довести все до конца.

По словам Евстафьева, проблема заключается в том, что Вашингтон не отказывается от своей стратегии порабощения мира за счет своего влияния. Поэтому Россия должна всегда четко знать, что именно происходит с ее гражданами в США. То есть речь идет о контроле, а не о запрете.

«Мы должны хотя бы представлять, что у нас делается. А что у нас делается в банковской сфере. Она что, продолжает быть настолько же прозрачной, какой она была? — спросил политолог.

По его словам, Вашингтон продвигает концепцию «Америка и вокруг выжженное поле», и она не кажется неосуществимой.

«Более того, она является реальным следствием как наличия плана, так и его отсутствия. Они будут хватать все, что у них под рукой. А что у них под рукой? Финансовая сфера. И они будут бить по финансовой сфере, а значит, нам надо заняться. Потому что это пылесос, который лежит на поверхности», — заключил Дмитрий Евстафьев.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в рамках той же передачи, заявила, что в США, где эпидемия коронавируса протекает особенно тяжело, остаются десятки российских старшеклассников, которые были отправлены туда по частным образовательным программам без ведома властей РФ. По ее словам, США призывали Россию забрать своих детей на родину, не предоставив при этом никакой информации о них – ни фамилий, ни городов, ни контактных телефонов. В настоящее время российская сторона устанавливает местонахождение школьников. Посольству США в Москве и Госдепартаменту США, добавила Захарова, были предъявлены соответствующие демарши.