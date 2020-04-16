Военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Казахстане

Военный самолет МиГ-31 упал в Карагандинской области Казахстана, заявили представители Министерства обороны страны.

Пилоты успели катапультироваться до того, как воздушное судно потерпело крушение. Они остались в живых и получили экстренную медицинскую помощь.

Источник утверждает, что авария произошла из-за поломки в одном из двигателей. Неполадки привели к возникновению пожара. Подробности случившегося предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.