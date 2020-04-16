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 NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

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 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

 NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне
Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

 Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе

Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе
РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

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 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
17:57   16 Апреля 2020
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Военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Казахстане

Военный самолет МиГ-31 потерпел крушение в Казахстане

Военный самолет МиГ-31 упал в Карагандинской области Казахстана, заявили представители Министерства обороны страны.

Пилоты успели катапультироваться до того, как воздушное судно потерпело крушение. Они остались в живых и получили экстренную медицинскую помощь.

Источник утверждает, что авария произошла из-за поломки в одном из двигателей. Неполадки привели к возникновению пожара. Подробности случившегося предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов. 

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Автор: Борис Нестеров
#самолет #крушение

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