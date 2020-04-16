Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

На своем YouTube-канале блогер Алексей Навальный раскритиковал МИД РФ, который якобы не помогает оказавшимся за границей россиянам в разгар эпидемии коронавируса. На поверку оказалось, что все больше россиян возвращаются на родину, а забота «лидера оппозиции» имеет под собой скрытые цели.

Господин Навальный начал ролик с того, что сравнил оказавшихся за границей россиян с рыбаками, которые уплывают на отколовшейся льдине. По его словам, множество граждан РФ находятся в других странах из-за глупости, но их все равно нужно возвращать домой.

«Если там есть супер-мега-тупые люди, которые потащились в разгар эпидемии в другую страну, они все равно наши граждане. <…> Надо им сказать: ребята, вы тупые, мы вас заберем сейчас за счет бюджета, но потом вы должны заплатить за билет», — рассуждает оппозиционер.

Помимо взрослых туристов из России сейчас в США в незавидном положении из-за коронавируса оказались десятки российских школьников, которые уехали учиться за океан по программам обмена. Но все учебные заведения в Штатах закрытылись. В частности, Навальный поставил в укор властям историю девочки из Новосибирска, которая училась в США.

Однако, уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в среду, 15 апреля, заявила, что девочка уже вернулась к родителям в Новосибирск. В пресс-службе омбудсмена добавили, что составляется полный список российских детей, которые проходили обучение в Америке.

Заявления господина Навального объясняются тем, что вокруг ситуации с эпидемией коронавируса очень удобно делать выпады в сторону действующей власти, рассказал «Политике Сегодня» политолог и журналист Юрий Светов.

«К такому событию, как эпидемия, подготовиться невозможно. Такая глобальная ситуация произошла впервые. Естественно, не все будет получаться сразу. Все равно самолеты потихоньку высылаются, люди вывозятся. Государство пытается что-то делать, а язвить на всем этом – это просто неправильно», — убежден эксперт.

Светов отметил, что от склонного к популизму Навального сложно дождаться конкретных и взвешенных предложений. К тому же, обратил внимание политолог, далеко не все россияне вообще одобряют возврат сограждан на родину из охваченных коронавирусом стран.

Такая забота Навального о гражданах РФ имеет простое объяснение – в апреле 2019 года дочь блогера Дарья поступила в Стэнфордский университет в Калифорнии, где и находится в данный момент. Девушка успела «прославиться» на родине видеосюжетами на YouTube о протестах в России. Этот материал отчасти помог девушке при поступлении в американский вуз. Именно из-за дочери блогер акцентирует внимание на США.

«И раньше летали туда самолеты, коронавирус в США давно. Почему он раньше-то ее не вывез? Об этом разговоров было много, все знают про ее обучение. Связи у него (Навального – прим. ред.) там хорошие, мог бы помочь ей», —

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что больше всего россиян сейчас находятся в Индии, Таиланде и Индонезии. По ее словам, задержка с вывозом наших сограждан связана не с бездействием МИД, а с правилами в каждой конкретной стране. Ранее Захарова призвала сограждан не соблазняться горящими турами и воздерждаться от перелетов за границу.

«Мы ежечасно фиксируем новые карантинные требования, меры ограничения передвижения и отмены рейсов либо просто прекращения рейсов в большинстве государств мира. Предсказать, как будут вести себя власти той или иной страны для того, чтобы решать внутренние проблемы, в принципе невозможно», - еще 19 марта на брифинге предупреждала она.

В минувший понедельник Захарова сообщила, что за границей еще остается «небольшое» количество туристов и попросила россиян быть «терпеливыми, понимающими и ответственными». По ее словам, МИД работает круглосуточно, чтобы помочь им вернуться на родину.