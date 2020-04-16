Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

 NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне
Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

 Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе

Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе
РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

Навальный печется об оставленной в США дочери под видом заботы о россиянах

 NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне

NYT: операцию по незаконному задержанию россиян в Ливии готовили в Вашингтоне
Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

Алисенов: инициатива КПРФ по отмене кредитных процентов нанесет урон экономике РФ урон

 Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе

Обмен заключенными не поможет Украине разрешить ситуацию в Донбассе
РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

РФ следует пресечь тайное влияние и контролировать «секретные программы» США

 Мир готовится к новому порядку победившего социализма

Мир готовится к новому порядку победившего социализма
17:42   16 Апреля 2020
Общество

Путин считает, что компаниям нужно взять на себя обязательства по завершению строительства

Путин считает, что компаниям нужно взять на себя обязательства по завершению строительства

Строительным организациям следует взять на себя обязательства по завершению работ, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что важно избежать долгостроев. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости достроить дома, чтобы семьи смогли как можно скорее получить жилье. Кроме того, будет осуществлено субсидирование процентной ставки строительным компаниям, сохранившим занятость, добавил российский лидер. Важно, чтобы люди были уверены, что их дома построят в срок, резюмировал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#путин #строительство #бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...