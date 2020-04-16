Путин считает, что компаниям нужно взять на себя обязательства по завершению строительства

Строительным организациям следует взять на себя обязательства по завершению работ, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что важно избежать долгостроев. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости достроить дома, чтобы семьи смогли как можно скорее получить жилье. Кроме того, будет осуществлено субсидирование процентной ставки строительным компаниям, сохранившим занятость, добавил российский лидер. Важно, чтобы люди были уверены, что их дома построят в срок, резюмировал президент.