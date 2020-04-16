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17:41   16 Апреля 2020
Политика

Китай заявил о дальнейшей поддержке РФ в борьбе с COVID-19

Китай заявил о дальнейшей поддержке РФ в борьбе с COVID-19

Правительство КНР не прекратит поддержку России в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава Китая Си Цзиньпин.

Об этом он сказал в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Разразившаяся в конце прошлого года пандемия COVID-19 стала угрозой для всего мира. Для борьбы с общей проблемой президент РФ не раз призывал мировое сообщество к сплоченности, чтобы сообща противостоять коронавирусной инфекцией. Россия уже направила самолеты со специалистами и медикаментами в Италию, являющуюся наиболее пострадавшим от коронавируса государством Европы. Аналогичную помощь от РФ получила Сербия. Российские власти также направили гуманитарный груз США. Китай, сумевший справиться с распространением болезни, прислал в Россию специалистов, чтобы поделиться опытом борьбы с инфекцией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #си цзиньпин #китай #коронавирус #COVID-19

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