Китай заявил о дальнейшей поддержке РФ в борьбе с COVID-19

Правительство КНР не прекратит поддержку России в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава Китая Си Цзиньпин.

Об этом он сказал в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Разразившаяся в конце прошлого года пандемия COVID-19 стала угрозой для всего мира. Для борьбы с общей проблемой президент РФ не раз призывал мировое сообщество к сплоченности, чтобы сообща противостоять коронавирусной инфекцией. Россия уже направила самолеты со специалистами и медикаментами в Италию, являющуюся наиболее пострадавшим от коронавируса государством Европы. Аналогичную помощь от РФ получила Сербия. Российские власти также направили гуманитарный груз США. Китай, сумевший справиться с распространением болезни, прислал в Россию специалистов, чтобы поделиться опытом борьбы с инфекцией.