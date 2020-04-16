Путин предложил программу льготной ипотеки

Предлагается запустить программу льготной ипотеки для жилья комфорт-класса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Получить льготную ипотеку под 6,5 % можно будет до первого ноября этого года, отметил президент. Эти меры направлены на поддержку населения и строительной отрасли.

Речь идет о покупке жилья комфорт-класса по цене до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Для реализации программы льготной ипотеки предусмотрено около 6 миллиардов рублей.