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17:40   16 Апреля 2020
Экономика

Путин предложил программу льготной ипотеки

Путин предложил программу льготной ипотеки

Предлагается запустить программу льготной ипотеки для жилья комфорт-класса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Получить льготную ипотеку под 6,5 % можно будет до первого ноября этого года, отметил президент. Эти меры направлены на поддержку населения и строительной отрасли.

Речь идет о покупке жилья комфорт-класса по цене до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Для реализации программы льготной ипотеки предусмотрено около 6 миллиардов рублей.

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Автор: Василий Пименов
#путин #ипотека #льготы

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