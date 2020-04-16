Мир готовится к новому порядку победившего социализма

После того, как в конце 1991 года Михаил Горбачев покинул пост президента СССР, распустив перед этим Советский Союз и передав полномочия президенту РФ Борису Ельцину, весь мир воспринял это, как смерть идеи социализма, однако эпидемия коронавируса может привести мир к новому порядку.

Об этом в четверг пишет пакистанское издание Global Village Space, отмечая, что после развала СССР лишь Китай выдержал удар и смог продолжить курс на либерализацию экономики, внимательно учитывая при этом интересы общества

Именно Китай, как отмечает автор материала, сосредоточенный на развитии отраслей, ориентированных на текущие потребности, является сейчас основным поставщиком востребованного в условиях эпидемии коронавируса оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. В то время, как в США власти только приняли решение налаживать производство аппаратов ИВЛ.

Именно китайская центрадизованная экономика оказалась в состоянии преодолеть остановку предприятий из-за эпидемии, и обеспечить жителей продуктами питания и лечением. В то же время, в капиталистических странах жители в разгар эпидемии массово кинулись покупать оружие, чтобы защищать свою собственность, если начнутся беспорядки, вызванные перебоями с поставкой продовольствия.

Как отмечает автор, эпидемия показала, что мир готовится к новому порядку и коронавирус может стать последним эпизодом в многовековой истории капитализма.

«Для тех из нас, кто выживет в этой пандемии, посткоронавирусная жизнь будет совсем другой. Возможно, будет введен новый календарь Corona BC (до 2020 года) и Corona AC (после 2020 года), — говорится в статье. — Станет нормой комплексный подход к развитию человечеству, который будет фокусироваться на продовольствии, здравоохранении, образовании и занятости населения. Могут появиться самодостаточные коммуны и сообщества и даже образцово-показательные города».

Также автор считает, что необходимо ограничить наращивание вооружений и военное строительство отдельных стран, создав единые вооруженные силы под эгидой ООН, в которые будут входить представители всех стран-членов организации. Если между какими-то странами разгорится вооруженный конфликт, эти единые силы принудят участников конфликта к переговорам и восстановят мир.

Сейчас, по мнению автора, большая часть стран тратит слишком много ресурсов на свою внутреннюю и внешнюю безопасность, но в будущем должны будут появиться «государства всеобщего благосостояния».