Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Госдума обратила внимание Минтруда РФ на необходимость внести изменения в процедуру постановки на учет безработных граждан. Депутат Сергей Вострецов направил в ведомство письмо с соответствующим предложением.

Председатель профсоюзов РФ "Соцпроф", думский депутат Сергей Вострецов призвал Министерство труда и социальной защиты РФ упростить процедуру постановки на учет безработных граждан. В разговоре с Федеральным агентством новостей он заверил, что предоставление справки о среднем заработке с последнего места работы в ведомство необходимо отменить.

Многие россияне не могут получить необходимое пособие из-за отсутствия возможности получить справку, подчеркивает Сергей Вострецов. Однако все необходимые данные есть в Федеральной налоговой службе и в Пенсионном фонде РФ, заключил он.