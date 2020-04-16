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17:12   16 Апреля 2020
Россия

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Госдума обратила внимание Минтруда РФ на необходимость внести изменения в процедуру постановки на учет безработных граждан. Депутат Сергей Вострецов направил в ведомство письмо с соответствующим предложением.

Председатель профсоюзов РФ "Соцпроф", думский депутат Сергей Вострецов призвал Министерство труда и социальной защиты РФ упростить процедуру постановки на учет безработных граждан. В разговоре с Федеральным агентством новостей он заверил, что предоставление справки о среднем заработке с последнего места работы в ведомство необходимо отменить. 

Многие россияне не могут получить необходимое пособие из-за отсутствия возможности получить справку, подчеркивает Сергей Вострецов. Однако все необходимые данные есть в Федеральной налоговой службе и в Пенсионном фонде РФ, заключил он. 

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Автор: Ирина Большунова
#пособие #минтруд #вострецов

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