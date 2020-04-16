Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Текущая задолженность предприятий перед работниками, по данным Росстата, составляет около трех млрд рублей, однако реальные значения могут быть значительно выше, уверен депутат Государственной думы Серей Вострецов.

Парламентарий предложил сравнить информацию о погашении долгов по зарплате из разных источников. По его словам, за 2019 год выплачено 14 млрд рублей с участием Роструда, более 25 млрд после вмешательства прокуратуры, а также множество взысканий, назначенных судами и комиссиями по трудовым спорам.

"Какова же общая сумма задолженности, сказать тяжело, но однозначно она существенно выше той, которая отражена в статистической отчетности", – заметил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вострецов уверен, что в условиях текущей эпидемиологической ситуации необходимо быть готовым к негативным последствиям в макроэкономическом секторе. По словам парламентария, экономика страны выдержит последствия, но небольшие предприятия могут обанкротиться. Чтобы обезопасить доходы россиян, Вострецов предложил использовать рекомендации Международной организации труда.

"Создать систему страхования от потери заработка в результате банкротства. На наш взгляд, в России можно было бы создать такой фонд или наделить полномочиями существующие фонды", – заметил парламентарий.

Согласно инициативе депутата, фонд будет выплачивать долги работникам предприятий-банкротов из расчета МРОТ за месяц долга. Остальную сумму граждане смогли бы получить в прежнем порядке. Помимо этого, Вострецов считает необходимым наделить новую структуру полномочиями по взысканию средств с компаний-должников.

Пандемия коронавируса ощутимо повлияла на российский бизнес. Власти РФ и отечественные компании пытаются совместно найти выход из сложившейся ситуации. Правительство распорядилось выдавать предприятиям беспроцентные кредиты для выплат зарплат и пообещало бизнесу отсрочку по налоговым выплатам.