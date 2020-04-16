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 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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17:03   16 Апреля 2020
Россия

Собянин дополнительно субсидировал малый бизнес

Собянин дополнительно субсидировал малый бизнес

Сергей Собянин распорядился выделить дополнительные средства в размере от 20 до 30 млрд для субсидирования процентных ставок малому бизнесу.

Об этом сообщил средствам массовой информации заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Решение было принято вчера, 15 апреля, на совещании правительства Москвы. Как объяснил Ефимов, малый бизнес больше всех пострадает в нынешних условиях.

В третий пакет мер, принятых властями столицы для поддержки бизнеса, вошли несколько инициатив. Так, например, до 31 декабря будет действовать отсрочка для 300 предприятий Москвы на уплату авансовых платежей за 1 квартал по налогу на имущество, а также земельному налогу.  

Как сообщает ФАН, мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси.

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Автор: Кристина Мокроусова
#собянин #малый бизнес #субсидия

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