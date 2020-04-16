Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Темой обсуждения стали меры поддержки сферы строительства в условиях пандемии COVID-19, пишут СМИ.

Как ранее сообщало издание ТАСС, российский лидер Владимир Путин планирует провести множество подобных совещаний для обсуждения вопросов всех пострадавших от распространения коронавируса отраслей.

Российский лидер заявил, что в ближайшее время состоятся подобные встречи для обсуждения мер по поддержке автомобильной промышленности, ЖКХ, авиастроения и прочих экономических сфер. Он подчеркнул, что эта тема уже была рассмотрена в отношении ВПК, а также ракетно-космической индустрии.