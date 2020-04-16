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 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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16:56   16 Апреля 2020
Политика

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Темой обсуждения стали меры поддержки сферы строительства в условиях пандемии COVID-19, пишут СМИ.

Как ранее сообщало издание ТАСС, российский лидер Владимир Путин планирует провести множество подобных совещаний для обсуждения вопросов всех пострадавших от распространения коронавируса отраслей.

Российский лидер заявил, что в ближайшее время состоятся подобные встречи для обсуждения мер по поддержке автомобильной промышленности, ЖКХ, авиастроения и прочих экономических сфер. Он подчеркнул, что эта тема уже была рассмотрена в отношении ВПК, а также ракетно-космической индустрии.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #строительство

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