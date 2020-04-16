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Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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 Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии
16:53   16 Апреля 2020
Весь мир

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили города на западе страны, куда начали возвращаться террористы из запрещенных в РФ организаций. О ситуации в захваченных городах рассказал генерал-майор Ахмад Мисмари.

По словам военнослужащего, крайне серьезная обстановка наблюдается на западе Ливии. Боевиками ПНС были захвачены восемь населенных пунктов, в том числе Сабрата, Аджилят и Сурман. В эти города теперь возвращаются террористы из числа запрещенных в РФ организаций ИГИЛ и "Аль-Каиды". 

Генерал подчеркнул, что джихадисты устроили в захваченных районах настоящий террор. Они нападают на мирных граждан, похищают людей и устраивают показательные казни гражданского населения. Военный добавил, что эти бандформирования подчиняются турецкому руководству, в частности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

Ахмад Мисмари привел в пример женщину из Украины, которая работает медсестрой в медучреждении Аурам. У нее террористы силой забрали автомобиль, пишет РИА ФАН.  

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Автор: Василий Пименов
#ливия #игил #пнс

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