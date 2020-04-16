Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили города на западе страны, куда начали возвращаться террористы из запрещенных в РФ организаций. О ситуации в захваченных городах рассказал генерал-майор Ахмад Мисмари.

По словам военнослужащего, крайне серьезная обстановка наблюдается на западе Ливии. Боевиками ПНС были захвачены восемь населенных пунктов, в том числе Сабрата, Аджилят и Сурман. В эти города теперь возвращаются террористы из числа запрещенных в РФ организаций ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Генерал подчеркнул, что джихадисты устроили в захваченных районах настоящий террор. Они нападают на мирных граждан, похищают людей и устраивают показательные казни гражданского населения. Военный добавил, что эти бандформирования подчиняются турецкому руководству, в частности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ахмад Мисмари привел в пример женщину из Украины, которая работает медсестрой в медучреждении Аурам. У нее террористы силой забрали автомобиль, пишет РИА ФАН.