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 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

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 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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16:47   16 Апреля 2020
Общество

Снижение пассажиропотока в Москве стало результатом эффективных мер против COVID-19

Снижение пассажиропотока в Москве стало результатом эффективных мер против COVID-19

Ситуацию с транспортом в Москве разъяснили столичные власти. Московские дороги стали свободнее на 85%.

Поток людей в городской подземке, по данным на 16 апреля, уменьшился на 85% по сравнению с прошлым годом. Пассажиров в автобусах, маршрутных такси, трамваях и троллейбусах стало меньше на 83%.

Пассажирский поток пригородных поездов снизился на 68%. Услугами такси стали пользоваться 63%. На личном авто передвигаются на 66% меньше, чем в прошлом году. Услугами каршеринга москвичи больше не пользуются, сообщает ФАН со ссылкой на власти Москвы

Также городские власти проанализировали количество людей, которые передвигались по Москве 14 и 15 апреля, когда вступили новые правила перемещения по городу с помощью электронных пропусков. За минувшие сутки число машин на дорогах снизилось на 429 тысяч единиц. Это связано с тем, что многие предприятия по рекомендации Собянина перешли на дистанционный режим работы.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #транспорт

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