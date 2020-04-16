Глава "Альянса врачей" Васильева запустила фейк о смерти медсестры от коронавируса

Представитель "Альянса врачей" Анастасия Васильева записала видеообращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщила о смерти одной из медсестер московской поликлиники №218 от COVID-2019.

Васильева также обвинила Собянина в создании опасной ситуации в столичном метро из-за введения пропускной системы в городе. "Федеральное агентство новостей" связалось со своим источником, близким к администрации департамента здравоохранения Москвы, который опроверг слухи о смерти медицинского работника.

"В департаменте никто ничего не докладывал", — сообщил источник.

Ранее "Альянс врачей" уже пытался нарушить работу 218-й поликлиники. Они заявились в столичную больницу с коробками, в которых привезли неизвестное содержимое. Главный врач больницы Нателла Парсаданян отказалась принимать товары профсоюза. Она также отметила, что визит в больницу не был согласован с руководством учреждения.

В разговоре с корреспондентом Парсадян подчеркнула, что у них есть все необходимые средства индивидуальной защиты в достаточном объеме. Главврач также опровергла фейковую информацию о том, что в больнице работают зараженные коронавирусом сотрудники.