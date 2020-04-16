Главу СК попросили возбудить уголовное дело об осквернении могил советских солдат в Польше

Депутат Госдумы Николай Земцов обратился к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в возбуждении уголовного дела, связанного с уничтожением обелисков и братских могил в Польше.

По словам Земцова, недавно принятая статья 243.4 УК РФ дает возможность защитить памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Недавно СК возбудил дело по ст. 354.1 УК "Реабилитация нацизма", когда 3 апреля этого года в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу, передает портал NEWS.ru.

Чиновник просит признать действия правительства Польши в городе Тшчанка нарушением межправительственного договора между Российской Федерацией и Польшей. Три года назад с разрешения властей страны осквернили мемориал, посвященный погибшим во время войны солдатам. По месту захоронения прошлись промышленным буром, подняв останки тел советских воинов. После печальных событий в 2017 году родственники похороненных обратились к депутату с просьбой о восстановлении справедливости.