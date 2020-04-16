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Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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16:23   16 Апреля 2020
Россия

Главу СК попросили возбудить уголовное дело об осквернении могил советских солдат в Польше

Главу СК попросили возбудить уголовное дело об осквернении могил советских солдат в Польше

Депутат Госдумы Николай Земцов обратился к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в возбуждении уголовного дела, связанного с уничтожением обелисков и братских могил в Польше.

По словам Земцова, недавно принятая статья 243.4 УК РФ дает возможность защитить памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Недавно СК возбудил дело по ст. 354.1 УК "Реабилитация нацизма", когда 3 апреля этого года в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу, передает портал NEWS.ru.

Чиновник просит признать действия правительства Польши в городе Тшчанка нарушением межправительственного договора между Российской Федерацией и Польшей. Три года назад с разрешения властей страны осквернили мемориал, посвященный погибшим во время войны солдатам. По месту захоронения прошлись промышленным буром, подняв останки тел советских воинов. После печальных событий в 2017 году родственники похороненных обратились к депутату с просьбой о восстановлении справедливости.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #польша #осквернение могил

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