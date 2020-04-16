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Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом
Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

 Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии
16:18   16 Апреля 2020
Россия

Популистские заявления КПРФ во время пандемии могут обернуться для партии катастрофой

Популистские заявления КПРФ во время пандемии могут обернуться для партии катастрофой

Участники и сторонники политической партии КПРФ в период режима изоляции на фоне пандемии COVID-19 в России неоднократно нарушали карантин, организовывая свои мероприятия.

Московское отделение КПРФ выступило с заявлением от лица первого секретаря партии Валерия Рашкина, который известен распространением недостоверной информации о коронавирусе в стране.

Либерал считает принятые меры "неадекватными" и советует правительству сменить направление в борьбе с COVID-19. Критика принятых властями мер по борьбе с коронавирусом уже стала тенденцией для оппозиции.

Коммунисты предложили свои "эффективные" меры для борьбы с пандемией. Подробнее читайте на Nation News.

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Автор: Ирина Большунова
#кпрф #либералы #коронавирус

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