Популистские заявления КПРФ во время пандемии могут обернуться для партии катастрофой

Участники и сторонники политической партии КПРФ в период режима изоляции на фоне пандемии COVID-19 в России неоднократно нарушали карантин, организовывая свои мероприятия.

Московское отделение КПРФ выступило с заявлением от лица первого секретаря партии Валерия Рашкина, который известен распространением недостоверной информации о коронавирусе в стране.

Либерал считает принятые меры "неадекватными" и советует правительству сменить направление в борьбе с COVID-19. Критика принятых властями мер по борьбе с коронавирусом уже стала тенденцией для оппозиции.

Коммунисты предложили свои "эффективные" меры для борьбы с пандемией. Подробнее читайте на Nation News.