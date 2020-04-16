Милонов призвал Чуйченко передать в Госдуму отчет о бунте в тюрьме Иркутска

Имена организаторов бунта, произошедшего в исправительной колонии города Ангарска, должны быть известны людям, а зачинщики обязаны ответить по закону, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В исправительной колонии №15 Иркутской области прошли беспорядки. По словам главы Минюста Константина Чуйченко, они могли быть организованы путем внешнего вмешательства. В свою очередь депутат ГД Виталий Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей обозначил, что бунты в тюрьме являются одним из способов классической технологии провоцирования революции.

По его мнению, нужно осознавать, что технологии дестабилизации ситуации в стране будут активно использоваться. Важно, чтобы провести тщательное расследование, заметил Милонов. Парламентарий подчеркнул необходимость ужесточить законы против организаторов незаконных акций, в том числе тех, которые за счет иностранного вмешательства происходят на улицах российских городов.

"Провокаторы должны быть известны людям и отвечать по закону. Мы сейчас видим абсолютную безнаказанность тех, кто обманом толкает людей на массовые беспорядки" , – ​​​​​​прокомментировал Виталий Милонов.

Летом 2019 года в Москве прошли несогласованные митинги. Организаторами протестов стали лица, которые провалили избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму. Они предприняли попытку скомпрометировать избирательную систему страны. Спустя некоторое время за свои незаконные действия сторонники блогера Алексея Навального были наказаны.