Ситуация в Сирии: боевики готовят широкомасштабное наступление в Идлибе

Бандформирования на северо-западе Сирии заявляют о своей готовности воевать не только против правительственных сил страны, но и турецких солдат.

Незаконные вооруженные формирования готовятся вопреки ранее достигнутым мирным договоренностям возобновить активные боевые действия на северо-западе Сирии. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), основу которой составляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», заявили «о создании трех новых бригад в рамках подготовки к широкомасштабному контрнаступлению на позиции сирийской армии».

Источником отмечается, что в результате подобных действий джихадисты фактически отказались от дальнейшего соблюдения условий перемирия с Сирийской арабской армией в провинции Идлиб. Помимо этого, источником отмечается, что ХТШ была выложена в соцсети Twitter видеозапись с заявлением боевиков о своей готовности «обезглавливать турецких военнослужащих, которые проводят патрулирование в регионе вдоль трассы М4», до сих пор частично контролируемой террористами. Предположительно, провокационные кадры были сняты в окрестностях населенного пункта Найраб. При этом отмечается, что в данном районе ранее наблюдалось столкновение вооруженных радикалов с членами турецкого военного патруля.

Также в издании обращается внимание на то, что на севере провинции Алеппо в городе Джераблус «боевики «Сирийской национальной армии» устроили перестрелку с бойцами ранее союзного им ополчения из племени Аль-Джасат». Причина начала вооруженного конфликта неизвестна, однако потери понесли обе стороны противостояния. Аналогичная ситуация днем ранее наблюдалась и у поселения Джандарис, где две группировки, входящие в состав «Сирийской национальной армии», вступили в конфликт с применением оружия.

Ранее в РФ призвали Турцию активизировать свои действия против террористов в Сирии.