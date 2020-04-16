Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом
Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

 Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии
Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

Депутат Госдумы Вострецов призвал Минтруд поменять порядок учета безработных россиян

 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом
Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

 Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии

Мисмари уличил Эрдогана в покровительстве разбоям боевиков ПНС Ливии
16:46   16 Апреля 2020
Сирия

Ситуация в Сирии: боевики готовят широкомасштабное наступление в Идлибе

Ситуация в Сирии: боевики готовят широкомасштабное наступление в Идлибе

Бандформирования на северо-западе Сирии заявляют о своей готовности воевать не только против правительственных сил страны, но и турецких солдат.

Незаконные вооруженные формирования готовятся вопреки ранее достигнутым мирным договоренностям возобновить активные боевые действия на северо-западе Сирии. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), основу которой составляют террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», заявили «о создании трех новых бригад в рамках подготовки к широкомасштабному контрнаступлению на позиции сирийской армии».

Источником отмечается, что в результате подобных действий джихадисты фактически отказались от дальнейшего соблюдения условий перемирия с Сирийской арабской армией в провинции Идлиб. Помимо этого, источником отмечается, что ХТШ была выложена в соцсети Twitter видеозапись с заявлением боевиков о своей готовности «обезглавливать турецких военнослужащих, которые проводят патрулирование в регионе вдоль трассы М4», до сих пор частично контролируемой террористами. Предположительно, провокационные кадры были сняты в окрестностях населенного пункта Найраб. При этом отмечается, что в данном районе ранее наблюдалось столкновение вооруженных радикалов с членами турецкого военного патруля.

Также в издании обращается внимание на то, что на севере провинции Алеппо в городе Джераблус «боевики «Сирийской национальной армии» устроили перестрелку с бойцами ранее союзного им ополчения из племени Аль-Джасат». Причина начала вооруженного конфликта неизвестна, однако потери понесли обе стороны противостояния. Аналогичная ситуация днем ранее наблюдалась и у поселения Джандарис, где две группировки, входящие в состав «Сирийской национальной армии», вступили в конфликт с применением оружия.

Ранее в РФ призвали Турцию активизировать свои действия против террористов в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #алеппо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...