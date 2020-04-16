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 Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии

Депутат Вострецов призвал защитить доходы россиян от банкротств компаний на фоне пандемии
Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

Путин обсуждает с правительством вопросы развития строительного сектора

 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом
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16:08   16 Апреля 2020
Россия

Политолог Простаков назвал диверсией акции КПРФ во время пандемии

Политолог Простаков назвал диверсией акции КПРФ во время пандемии

Представители КПРФ, игнорируя действующий в стране режим самоизоляции из-за коронавируса, 22 апреля соберутся возле мавзолея Владимира Ленина. Проведение акции в условиях пандемии прокомментировал эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

По словам специалиста, общественная акция коммунистов, в ходе которой не соблюдаются правила социальной дистанции, является диверсией против россиян. В ходе проведения мероприятия очень сложно снизить риски заражения новым коронавирусом.

Простаков подчеркнул, что представители КПРФ не должны рисковать здоровьем граждан ради своего пиара. Приверженцы руководителя КПРФ Геннадия Зюганова поступают очень безответственно, передает РИА ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#зюганов #кпрф #ленин #коронавирус

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