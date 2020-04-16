Политолог Простаков назвал диверсией акции КПРФ во время пандемии

Представители КПРФ, игнорируя действующий в стране режим самоизоляции из-за коронавируса, 22 апреля соберутся возле мавзолея Владимира Ленина. Проведение акции в условиях пандемии прокомментировал эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

По словам специалиста, общественная акция коммунистов, в ходе которой не соблюдаются правила социальной дистанции, является диверсией против россиян. В ходе проведения мероприятия очень сложно снизить риски заражения новым коронавирусом.

Простаков подчеркнул, что представители КПРФ не должны рисковать здоровьем граждан ради своего пиара. Приверженцы руководителя КПРФ Геннадия Зюганова поступают очень безответственно, передает РИА ФАН.