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Marvel хочет вернуть Хью Джекмана к роли Росомахи в "Дэдпуле 3"

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15:54   16 Апреля 2020
Общество

Marvel хочет вернуть Хью Джекмана к роли Росомахи в "Дэдпуле 3"

Marvel хочет вернуть Хью Джекмана к роли Росомахи в "Дэдпуле 3"

Сотрудники компании Marvel ведут переговоры с австралийским актером о возвращении его культового персонажа в фильм "Дэдпул 3" с Райаном Рейнольдсом.

Сам Джекман ни единожды заявлял СМИ, что возвращаться к роли Росомахи не намерен. Об этом говорит и сюжетная линия фильма "Люди Икс", однако инсайдеры сообщают об обратном. По их информации, сняться в "Дэдпуле 3" может не только Джекман.

На данный момент подтверждения того, что актеры согласятся на роли в новом проекте нет. По данным We Got This Covered, Джекману пока предлагают лишь камео, но не исключено, что впоследствии он получит полноценное место в киновселенной Marvel. Пока у находящегося в разработке "Дэдпула 3" нет даже окончательного сценария, поэтому говорить о каких-то конкретных деталях преждевременно.

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Автор: Илья Романович
#роль #росомаха

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