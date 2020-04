Marvel хочет вернуть Хью Джекмана к роли Росомахи в "Дэдпуле 3"

Сотрудники компании Marvel ведут переговоры с австралийским актером о возвращении его культового персонажа в фильм "Дэдпул 3" с Райаном Рейнольдсом.

Сам Джекман ни единожды заявлял СМИ, что возвращаться к роли Росомахи не намерен. Об этом говорит и сюжетная линия фильма "Люди Икс", однако инсайдеры сообщают об обратном. По их информации, сняться в "Дэдпуле 3" может не только Джекман.

На данный момент подтверждения того, что актеры согласятся на роли в новом проекте нет. По данным We Got This Covered, Джекману пока предлагают лишь камео, но не исключено, что впоследствии он получит полноценное место в киновселенной Marvel. Пока у находящегося в разработке "Дэдпула 3" нет даже окончательного сценария, поэтому говорить о каких-то конкретных деталях преждевременно.