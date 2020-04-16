Кудряшов: турецкие вербовщики используют новые методы пропаганды и агитации в ряды ПНС

Видео признания сирийца, которого Турция завербовала для войны на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, разлетелось по Сети. Событие прокомментировал представитель Ливийского временного правительства в РФ Станислав Кудряшов.

Кудряшов отметил, что в Сирийской Арабской Республике находятся люди, примкнувшие к так называемой оппозиции, но ранее они боролись с членами запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Все они противники радикальных идей, но оказались под влиянием Турции, поддерживающей их оружием, пишет ФАН. Анкара внушает этим людям, что их нанимают бороться с игиловцами, а еще обещает платить за это.

Дипломат констатировал, что в настоящий момент завербованные обманом бойцы поняли, что произошло. Вместе с этим не соблюдаются финансовые обязательства, а также не обеспечивается питание. Это вынудило наемников на совершение разбоев и грабежей, отчего страдают мирные граждане. Все они — солдаты удачи, прибывшие в Ливию в первую очередь заработать.

Кудряшов подчеркнул, что теперь стало окончательно ясно, кто главный бенефициар сирийских наемников. У лидеров этих групп были обнаружены паспорта, выданные Турцией. Это выясняется в ходе задержаний по всему миру. То есть Анкара не только вооружает боевиков, но и прикрывает их.