Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Соединенные Штаты Америки в попытке «стать великими снова» после осознания, что они теряют бразды правления, разработали глобальную стратегию «мгновенного удара». Однако Россия уже обнулила ее своими новыми технологиями.

Об этом в четверг пишет ФБА «Экономика сегодня», приводя мнение военного эксперта Алексея Леонкова.

В конце 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО реализует разработанную Штатами антироссийскую инициативу «четыре по тридцать», которая предполагает поддержание в тридцатисуточной готовности 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 механизированных батальонов.

«К декабрю 2019-го по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76 процентов, по морскому — 93 процента. Полная реализация концепции возможна уже к 2022 году», — сообщил министр обороны России.

Как заявил в беседе с агентством Алексей Леонков, вооруженные силы являются краеугольным камнем американской экономики, однако в какой-то момент в США осознали, что Россия уже создала технологии, которые обнуляют все их стратегию «мгновенного удара»

Именно поэтому сейчас из Вашингтона раздаются обвинения в адрес России, что она, якобы нарушает собственный мораторий на проведение ядерных испытаний.

Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия не предпринимала никаких мероприятий, которые включали бы в себя элементы отклонения от нашей ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) или из одностороннего моратория России на ядерные испытания.

США же, подчеркнул Рябков, являются страной, которая официально отказывается ратифицировать ДВЯЗИ, а значит вообще не имеет права выдвигать претензии в данной сфере.

«По многим признакам, в том числе по публикациям со ссылкой на соответствующие структуры, которые в США занимаются поддержанием в боеготовности их ядерного арсенала, вполне могут находиться на пути к приведению испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности», — добавил замминистра.

Комментируя заявления высокопоставленного дипломата, Леонков также отметил безосновательность обвинений Вашингтона в адрес России.

«При любом ядерном испытании появляется радиоактивный фон окружающей среды – именно так мир узнал о тестировании ядерных боеголовок Северной Кореей. Данных, что такие маневры вела Россия, нет и быть не может. Сейчас мы можем ждать, что Вашингтон через полгода-год заявит о разрыве ДВЗЯИ из-за России», — заявил военный эксперт.

При этом он добавил, что российские технологии уже давно позволяют создать боеголовки с ядерным зарядом любого класса, тем более, что у РФ есть три вида оружия возмездия, способного эти боеголовки нести.

Разработанные в России гиперзвуковые ракеты могут доставить боевую часть в любую точку земного шара, к тому же, благодаря непрерывному маневрированию, они не подлежат перехвату, напомнил Леонков.