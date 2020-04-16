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 МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

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17:11   16 Апреля 2020
Весь мир

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Соединенные Штаты Америки в попытке «стать великими снова» после осознания, что они теряют бразды правления, разработали глобальную стратегию «мгновенного удара». Однако Россия уже обнулила ее своими новыми технологиями.

Об этом в четверг пишет ФБА «Экономика сегодня», приводя мнение военного эксперта Алексея Леонкова.

В конце 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО реализует разработанную Штатами антироссийскую инициативу «четыре по тридцать», которая предполагает поддержание в тридцатисуточной готовности 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 механизированных батальонов.

«К декабрю 2019-го по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному — 76 процентов, по морскому — 93 процента. Полная реализация концепции возможна уже к 2022 году», — сообщил министр обороны России.

Как заявил в беседе с агентством Алексей Леонков, вооруженные силы являются краеугольным камнем американской экономики, однако в какой-то момент в США осознали, что Россия уже создала технологии, которые обнуляют все их стратегию «мгновенного удара»

Именно поэтому сейчас из Вашингтона раздаются обвинения в адрес России, что она, якобы нарушает собственный мораторий на проведение ядерных испытаний.

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия не предпринимала никаких мероприятий, которые включали бы в себя элементы отклонения от нашей ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) или из одностороннего моратория России на ядерные испытания.

США же, подчеркнул Рябков, являются страной, которая официально отказывается ратифицировать ДВЯЗИ, а значит вообще не имеет права выдвигать претензии в данной сфере.

«По многим признакам, в том числе по публикациям со ссылкой на соответствующие структуры, которые в США занимаются поддержанием в боеготовности их ядерного арсенала, вполне могут находиться на пути к приведению испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности», — добавил замминистра.

Леонков уверен, что РФ обнулит стратегию «глобального удара» США

Комментируя заявления высокопоставленного дипломата, Леонков также отметил безосновательность обвинений Вашингтона в адрес России.

«При любом ядерном испытании появляется радиоактивный фон окружающей среды – именно так мир узнал о тестировании ядерных боеголовок Северной Кореей. Данных, что такие маневры вела Россия, нет и быть не может. Сейчас мы можем ждать, что Вашингтон через полгода-год заявит о разрыве ДВЗЯИ из-за России», — заявил военный эксперт.

При этом он добавил, что российские технологии уже давно позволяют создать боеголовки с ядерным зарядом любого класса, тем более, что у РФ есть три вида оружия возмездия, способного эти боеголовки нести.

Разработанные в России гиперзвуковые ракеты могут доставить боевую часть в любую точку земного шара, к тому же, благодаря непрерывному маневрированию, они не подлежат перехвату, напомнил Леонков.

«Американцы понимают, что безнадежно отстали в этих технологиях от РФ, и судорожно рвут стратегические договоренности. Но этим лишь усугубляют ситуацию с мировой безопасностью», — заключил эксперт.

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Автор: Александр Люблинский
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