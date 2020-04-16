Панов рассказал, по кому в РФ не ударили последствия COVID-19

Негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на мировую экономику становится все серьезнее. Однако даже в подобной ситуации на особо актуальный сейчас вопрос «кому на Руси жить хорошо?» успешно находится ответ. Подтверждением тому может служить выступление координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Панова Дмитрия Вячеславовича.

Во время онлайн-эфира из пресс-центра Медиагруппы «Патриот» им на примере ситуации в Санкт-Петербурге было рассказано о том, «что среди всех отраслей одна из самых пострадавших — туристическая отрасль, что вызвано закрытием всех выставочных площадей».

Несмотря на это, эксперт смог также указать и на тех, кто в Петербурге вообще не пострадал.

«Наверно скажу резонансные вещи, но есть отрасли, которые вообще не пострадали. Те отрасли, которые занимались экспортом, продавали свою продукцию за валюту, они наоборот, сейчас оказались в приподнятом состоянии из-за изменения курса валюты», — заявил Панов.

Затем эксперт отметил, что «таких отраслей достаточно много, это и сырье, и продукция, и высокотехнологичная продукция». Помимо этого, им было указано на «хорошие дела» у бизнеса, работающего в сфере доставки.

Одновременно с этим Панов продемонстрировал примечательную особенность российского бизнеса. Так, пока в странах ЕС на фоне COVID-19 продолжает расти конкуренция и процесс «естественного отбора» в борьбе за выживание экономик разных государств, в РФ дела обстоят совершенно иначе.

«Мы на сайте Деловой России создали биржу добрых дел, где представители менее пострадавших отраслей предоставляют возможности трудоустроить специалистов из других отраслей более пострадавших», — рассказал Панов об уникальной инициативе отечественного бизнеса, направленной на сохранение общей стабильности экономической ситуации в стране.

Поясняя логику такой активности, эксперт резюмировал:

«Сейчас предпринимателям нужно проявить чувство локтя и не допустить до чрезвычайной ситуации, когда значительное количество предпринимателей пойдут на то, чтобы отказаться от взятых на себя обязательств».

Ранее заболевший коронавирусом в Италии российский журналист Георгий Кудинов назвал эту инфекцию «странным» заболеванием.