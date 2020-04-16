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15:08   16 Апреля 2020
Россия

Правительство РФ утвердит программу развития атомной науки

Правительство РФ утвердит программу развития атомной науки

Президент Владимир Путин обозначил сроки, в которые российское правительство должно будет утвердить программу.

Согласно указу главы государства, правительство должно в течение трех месяцев разработать и утвердить программу развития атомной науки и технологий. Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года", помимо прочего, предполагает обеспечение энергетической безопасности государства. 

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Автор: Илья Романович
#россия #путин

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