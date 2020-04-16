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15:07   16 Апреля 2020
Россия

Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт школьника в Красноярске

Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт школьника в Красноярске

Правоохранители задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на школу в Красноярске. Сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленника оружие и план бойни.

Пресс-служба ФСБ по Красноярскому краю сообщила о задержании школьника, который готовил вооруженное нападение на школу. Правоохранители сообщили об изъятии охотничьего ружья, патронов и самодельного взрывного устройства.

Представители спецслужб не раз поднимали проблему распространения деструктивных идеологий в подростковых группах в Сети. Органы правопорядка сообщают, что 14-летний задержанный житель Красноярска подготовил целый план нападения, в котором расписал подробности планируемого злодеяния.

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Автор: Василий Пименов
#фсб #школьник #бойня

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