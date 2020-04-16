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14:43   16 Апреля 2020
Армия

Перенджиев уличил Турцию в обмане сирийцев для помощи боевикам ПНС Ливии

Перенджиев уличил Турцию в обмане сирийцев для помощи боевикам ПНС Ливии

Турция обманом устроила переброску наемников из Сирии в Ливию для пополнения бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Переброшенных на север Африки сирийцев лишают шанса вернуться домой. Об этом в интервью ФАН рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Ранее в СМИ появилось видеообращение сирийца, которого доставили в Ливию под предлогом помощи подразделениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в борьбе с террористами. Но на месте выяснилось, что ему предстоит пополнить ряды боевиков, которые контролируются ПНС.

Перенджиев указал, что даже сами вербовщики понимают террористическую суть ПНС, поэтому обманывают новобранцев, обещая участие в борьбе против боевиков. Это указывает на понимание того, насколько негативно выглядит ПНС даже со стороны наемников.

Главари ПНС идут на хитрости, чтобы удержать наемников в строю. Это стандартная практика террористических организаций, когда новобранца сразу же привлекают к боевым действиям, чтобы на нем была кровь. После этого человек осознает, что он стал преступником и уже не может вырваться, пояснил Перенджиев.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #лна #пнс

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