Жуков пошел по пути ФБК, пытаясь скрыть спонсоров "Взаимопомощи" через биткоины

Условно осужденный студент ВШЭ Егор Жуков начал организовывать доставку еды нуждающимся людям на фоне пандемии COVID-19. Подобная деятельность якобы носит благотворительный характер, но на деле имеет коммерческие интересы самого Жукова, пишет Федеральное агентство новостей.

"Взаимопомощь" Жукова может иметь целый ряд признаков недобросовестной организации, по примеру иноагента ФБК. Доставку еды наиболее пострадавшим от COVID-19 людям планируется осуществлять за счет "неравнодушных граждан", от которых Жуков ждет переводы в виде "пожертвований" на свою банковскую карту без каких-либо гарантий, что средства пойдут по назначению.

В списке реквизитов Жукова появился биткоин-кошелек, криптовалюту которого нельзя отследить, то есть никто не узнает на что она была потрачена. Не исключено, что это было сделано для сокрытия финансирования.