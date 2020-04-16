Шаповалов призвал обратить внимание на положительный опыт суверенного интернета в Китае

Необходимо принять во внимание опыт КНР в защите суверенного интернета, считает политолог Владимир Шаповалов.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) оценила вклад Рунета в национальную экономику в 2019 году. Он составил 6,4 трлн рублей. Это на 64% больше, чем в 2018-м. В этом году, согласно прогнозу РАЭК, рост вклада Рунета в российскую экономику окажется на уровне 6-10%. Политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил увеличившийся интерес ко Всемирной паутине.

Россия может похвастаться высоким уровнем охвата населения интернетом, отметил специалист. А Рунет давно стал частью экономики страны, добавил Шаповалов. Минкомсвязи сообщило, что в конце 2019 года число пользователей русскоязычного сегмента интернета составило 100 млн человек.

В режиме самоизоляции россияне стали чаще пользоваться Сетью. Они перенесли во Всемирную паутину не только учебу, работу, но и развлечения. По мнению собеседника ФБА "Экономика сегодня", все новые опции, которые недавно появились, после отмены режима самоизоляции не исчезнут. Развитие Рунета, по мнению политолога, в сложившейся ситуации вполне естественно.

Опыт Китая в защите внутренней системы интернета

Закон "О суверенном Рунете" действует с ноября 2019 года. Иностранные ресурсы обязаны хранить на территории РФ данные российских пользователей и их переписки. Владимир Шаповалов напомнил, что Китай первым увидел необходимость в защите внутренней системы интернета. Однако Россия пошла другим путем. Она не стала отгораживаться от мира, но реализует меры дублирования систем, если Запад попытается "отрезать" РФ.

Многие люди очень зависимы от интернета. Впоследствии во Всемирной паутине оказываются личные данные и многое другое, что не должно попасть в руки третьим лицам. Блокировка Сети – бессмысленный шаг в текущих условиях. России безусловно следует продолжить защищать свои интересы в интернете, резюмировал Шаповалов.