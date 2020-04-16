Песков прокомментировал ответ Кадырова "Новой газете"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова редакции "Новой газеты" весьма эмоциональным.

Песков заявил, что в словах Кадырова нет ничего необычного. Ранее "Новая газета" выпустила статью "Смерть от коронавируса — меньшее зло", в котором раскритиковала власти Чечни. Глава республики обвинил СМИ в сотрудничестве с западными спецслужбами. Федеральное агентство новостей сообщило, что редакция "Новой газеты" удалила свой фейковый материал по требованию Роскомнадзора.

В материале про коронавирус журналисты газеты обвинили власти Чечни в том, то они якобы преследуют зараженных коронавирусом людей. Кроме того, они заявили, что республика умалчивает об истиной обстановке с COVID-19. Кадыров, в свою очередь, заявил, что опубликованный материал — "откровенная ложь".