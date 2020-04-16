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14:04   16 Апреля 2020
Общество

В Сети появился трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди

В Сети появился трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди

Биографический фильм об известном гангстере Аль Капоне, которого сыграл британский актер Том Харди, появится на экранах 12 мая.

Трейлер был опубликован Транком на его официальной странице в Twitter. В коротком ролике зрители могут увидеть постаревшего и больного Аль Капоне, который недавно вернулся из тюрьмы и живет в роскошном особняке во Флориде. Фильм расскажет о последних событиях в жизни гангстера. Пока чикагский бандит будет сходить с ума и терять память, агент ФБР попытается найти его огромную сумму денег.

Посмотреть картину можно будет уже 12 мая на стриминговых сервисах. Пока неизвестно, появится ли работа Джоша Транка на больших экранах, поскольку из-за вспышки коронавирусной инфекции многие кинотеатры по всему миру оказались закрыты.

Напомним, Аль Капоне возглавлял крупную преступную банду в Чикаго в 20-х годах. Он провел в тюрьме десять лет из-за уклонения от уплаты налогов. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#фильм #том харди #аль капоне

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