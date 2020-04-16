Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации в строительной индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ готовится в четверг провести встречу, посвященную рассмотрению вопросов в строительной сфере. Глава РФ Владимир Путин проведет встречу в рамках серии отраслевых совещаний. Следующее заседание будет посвящено проблеме, которая сложилась в строительной области в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.