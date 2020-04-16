Генерал Попов: США боятся конкуренции в космосе с Китаем

Глава Космических сил США Джон Реймонд объявил о новой "русской угрозе", которая якобы возникла в связи с испытанной Россией противоспутниковой ракетой. Это заявление прокомментировал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Попов отметил, что США знают далеко не все, что происходит в военной сфере России. Американская разведка располагает косвенными сведениями, полученными из не самых надежных источников, пишет iReactor.

По словам военного эксперта, испытания такой ракеты не являются чем-то противоправным, даже при всей существующей секретности. В большинстве случаев подобные испытания проводятся поэтапно. Например, то, что приняли за пуск ракеты, могло быть всего лишь испытанием силовых установок, а это является частью более масштабного исследования.

Попов указал, что конструкторы, в первую очередь, испытывают отдельные детали и только потом переходят к проверке всего комплекса. В случае с запуском ракеты предусматривается поражение конкретной цели.

Текущее заявление, допустил эксперт, может быть вызвано страхом США за то, что им могут составить конкуренцию в космическом пространстве. Примечательно, что Китай также располагает средствами для ликвидации спутников.