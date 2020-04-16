Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать материалы о "несуществующем" коронавирусе

Фейки про то, что коронавирусной инфекции якобы не существует, стали появляться в Сети. Генпрокуратура потребовала удалить информацию, которая не соответствует действительности.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что фейки о "несуществующем" коронавирусе были выявлены в Астраханской, Тверской, Кировской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия-Алания. Большая часть из них появлялась на видеохостинге YouTube. Авторы роликов заявляют, что информация о вирусе распространяется "искусственными методами" и заинтересованными в ней лицами. Кроме того, были обнаружены сайты, на которых авторы во всеуслышание рассказывают своей аудитории, что такой болезни как коронавирус не существует. По их мнению, это "простое ОРВИ", отягощенное пневмонией. Именно эти материалы в настоящий момент блокируются сотрудниками Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры РФ.

Добавим, что распространение фейковой информации о коронавирусе выгодно для некоторых представителей либеральной общественности, использующих тяжелую ситуацию в стране в своих пропагандистских целях. Блогер Алексей Навальный и беглый олигарх Михаил Ходорковский, пользуются коронавирусом и пандемией для того, чтобы расшатать внутренний стрежень российского общества. Главным оружием так называемых "оппозиционеров" являются фейки о коронавирусе.