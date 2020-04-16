Захарова объяснила дикость «страшной махинации» США со школьниками из РФ

Соединенные Штаты потребовали, чтобы Россия забрала своих школьников на родину, но не предоставили при этом никакой информации о личностях детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала действия США «страшной махинацией».

По словам Захаровой, американский Госдепартамент сообщил российскому посольству в Вашингтоне, что 74 школьника старших классов из РФ просят помочь им вернуться на родину.

«Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, американцы не ответили ни на один запрос российской стороны — «ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города», где находятся российские школьники. При этом американское посольство в Москве в ответ на соответствующий вопрос назвало совсем другое число остающихся в США российских старшеклассников.

«То есть пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого, но при этом вывези, потому что Соединенные Штаты Америки, как они заявили, будут накладывать новые санкции на те страны, которые не заберут своих людей», — подчеркнула Захарова.

«Как мы понимаем, Госдепартамент имеет отношение к этим частным программам, при этом снимает полностью с себя ответственность за судьбу участников этих так называемых обменов», — констатировала дипломат.

Сейчас, по ее словам, Россия считает своей главной задачей возвращение подростков домой, отложив на потом выяснение деталей, касающихся образовательных программ.

Напомним, ранее российская сторона сделала соответствующие демарши посольству США в Москве и Госдепартаменту по поводу вывоза российских школьников по образовательным программам без ведома властей. При этом внешнеполитическое ведомство выясняет местоположение ребят в США для их вывоза на родину.