Турция вербует жителей Сирии для борьбы с террористами, но пополняет ими ряды ИГИЛ

Сириец, которому удалось сбежать из Ливии, опубликовал видеообращение и рассказал, как турецкие вербовщики под предлогом борьбы с запрещенной организацией ИГИЛ заманивают граждан САР воевать на стороне бандитов так называемого ПНС Ливии.

Турецкая Республика ввязалась в ливийский конфликт в конце минувшего года. Анкара выражает поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и в качестве боевой силы перебрасывает на территорию страны сирийских наемников, пишет информагентство Anna-News.

Вербовщики из Турции обманным путем заманивают сирийцев в горячую точку, рассказал один из граждан САР на своей странице в Facebook. По его словам, турки обещают добровольцам, что те будут воевать на стороне главы Ливийской национальной армии, борющегося с терроризмом фельдмаршала Халифы Хафтара. На деле — оказываются в Ливии бок о бок с боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

"Они рассказывают, что мы будем воевать против террористов ИГИЛ, на стороне Хафтара, человека, который решил покончить с терроризмом в своей стране. Я сам был завербован турецкими вербовщиками с четырьмя своими братьями в Ливию", — рассказал сириец в своем видеообращении.

Больницы для раненых, добавил он, переполнены зараженными COVID-19 боевиками. Вместе с ними лежат турецкие "друзья", заманившие граждан САР на территорию Ливии воевать за бандитов ПНС Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем.