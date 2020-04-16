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13:34   16 Апреля 2020
Политика

Матвиенко сообщила, что парад Победы в 2020 году состоится

Матвиенко сообщила, что парад Победы в 2020 году состоится

Масштабный парад в честь юбилея Победы состоится в текущем году, однако дата проведения мероприятия будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, парад в честь 75-летия Победы состоится в текущем году обязательно. Она заверила, что торжественное мероприятие будет по-настоящему грандиозным и масштабным. 

"Он (парад — ред.) будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом",  — пообещала она. 

Дата проведения парада будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Матвиенко также отметила, что руководство примет решение по ситуации в ближайшие дни.

Ранее ветеранские организации написали письмо Матвиенко, в котором призвали перенесли парад Победы на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

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Автор: Василий Пименов
#9 мая #парад победы #матвинеко

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