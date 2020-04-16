Был фейк, стал трафик. Как «Новая газета» спекулирует на страхах россиян

Либеральное издание «Новая газета» не гнушается публиковать фейки, чтобы подогреть снижающийся интерес аудитории. Последний пример — материал под названием «Смерть от коронавируса – меньшее зло», в котором журналисты «Новой» обвинили чеченские власти в попытках скрыть истинную ситуацию в республике с пандемией.

Генпрокуратура потребовала удалить материал как «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

Примечательно, что публикация фейкового материала совпала с резким скачком посещений сайта «Новой».

По данным счетчиков LiveInternet за апрель 2020 года, «Новая газета» занимает 78 строчку рейтинга российских СМИ. Для сравнения, петербургская интернет-газета «Фонтанка» находится на десять строчек выше — ее сайт посещают более 16 миллионов человек в месяц. Публикация фейка о ситуации с COVID-19 в Чечне резко увеличила трафик «Новой»: если в марте 2020 года количество посетителей сайта составляло около 350 тысяч, то после вброса их стало почти вдвое больше.

Политолог Дмитрий Гусев убежден, что пришло время не просто блокировать сомнительные публикации, но и привлекать спекулирующее на страхах россиян издание к ответственности по закону.

«Госдума недавно приняла закон об ужесточении ответственности за распространение фейков. Надеюсь, что эта статья вступит в действие в связи с таким поведением СМИ. В то время, когда нужно успокаивать панику, не допускать ее, сохранять спокойствие и быть максимально аккуратным – если кто-то хочет хайпануть, то пусть за это ответит по всей строгости закона», — заявил собеседник «ПС».

Публицист и политолог Армен Гаспарян полагает, что для «Новой газеты» сведение личных счетов с чеченским руководством важнее правды.

«"Новую" интересует идеология. Их интересует борьба, которую они ведут с руководством Чеченской республики с момента начала контртеррористической операции, то есть с конца 1999 года. 21 год борьбы, за который опубликовано умопомрачительное число фейков. Некоторые даже стали мемами – например, чеченские геи. <…> Они будут продолжать делать вид, что ничего не происходило. Можно бороться с ними только заявлениями из прокуратуры», - резюмирует Гаспарян.

Трафик приносит изданию доход, который растворяется в карманах главного редактора Дмитрия Муратова. По данным ФАН, публикация заказного материала в «Новой» стоит два миллиона рублей.

Судя по благосостоянию гражданской жены Муратова — Ирины Столяровой — бизнес поставлен на поток. Ранее ФАН нашел у нее недвижимость на сумму 350 миллионов рублей. При этом ее официальный доход с 2012 года по 2018 составил 256 тысяч рублей.

Доходы главы семейства утекают и за океан: младшая дочь Муратова Анна сейчас учится журналистике в New York University College. На ее учебу и проживание главред «Новой» тратит пять миллионов рублей ежегодно.