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13:02   16 Апреля 2020
Армия

Россия призывает Турцию активизировать действия против сирийских террористов

Россия призывает Турцию активизировать действия против сирийских террористов

Россия рассчитывает на активные действия Анкары по отделению террористических группировок от умеренной вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Он отметил, что от Турции необходимы действия по отделению террористов и их нейтрализации. Также отмечается, что очередные попытки переименовать террористические группировки для их сохранения не нужны. Слова российского дипломата представлены в материале РИА Новости.

Ефимов отметил, что российско-турецкие договоренности позволили предотвратить ухудшение ситуации в Идлибе, но это не отменяет необходимость продолжать борьбу с терроризмом.

Ситуация в некоторых районах Сирии остается напряженной, чему активно способствуют США.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сирия #турция

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