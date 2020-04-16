Россия призывает Турцию активизировать действия против сирийских террористов

Россия рассчитывает на активные действия Анкары по отделению террористических группировок от умеренной вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

Он отметил, что от Турции необходимы действия по отделению террористов и их нейтрализации. Также отмечается, что очередные попытки переименовать террористические группировки для их сохранения не нужны. Слова российского дипломата представлены в материале РИА Новости.

Ефимов отметил, что российско-турецкие договоренности позволили предотвратить ухудшение ситуации в Идлибе, но это не отменяет необходимость продолжать борьбу с терроризмом.

Ситуация в некоторых районах Сирии остается напряженной, чему активно способствуют США.