Эксперты оценили способность украинской РСЗО «Ольха-М» ударить по России

Украинский портал «Обозреватель» разглядел «панику в российских СМИ» из-за испытаний украинской системы залпового огня «Ольха-М». Что напугало журналистов, разбиралась «Политика Сегодня».

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» создана на базе российского «Смерча» и состоит на вооружении в Украине с 2018 года. Ее испытали 30 и 31 марта, несмотря на «сложные метеоусловия». Об этом на своей странице в Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов:

«Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! <…> Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными».

Для успешного запуска ракеты необходимо ракетное топливо, а с ним на Украине возникли проблемы. Павлоградский химический завод, который его производит, «находится в критическом состоянии», по признанию директора завода Леонида Шимана.

Предприятие Украине не по карману. С начала года работу потеряли 687 человек и 190 находятся на грани увольнения. Завод пока работает, но его остановка будет означать остановку всей ракетной отрасли.

Незавидное положение однако не мешает господину Шиману угрожать ракетными ударами по России.

«Ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их [российским] объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского"», — заявил он журналистам.

Вероятно, речь идет о Каменском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, который расположен в 26 километрах от границы с Луганской областью. А территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР простираются от российской границы на десятки километров вглубь, вплоть до линии соприкосновения.

Для успешного поражения цели ВСУ необходимо разместить «Ольху-М» на расстоянии не менее 120 километров от нее, согласно заявленной дальности стрельбы РСЗО. Таким образом пусковая установка может поразить ростовский НПЗ только с неподконтрольных Киеву территорий.

«Это заявление бредовое, — оценил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Михаил Макарук. — Но оно передает ту атмосферу, которая есть в головах ряда лиц, дорвавшихся до власти. Но думаю, что нынешний президент Украины и командование Вооруженных сил такого шага не допустит, потому что это чревато практически полным уничтожением власти, если начнется такой локальный конфликт с нанесением ударов по промышленным и военным объектам в России».

Солидарен с коллегой редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. По мнению эксперта, ряд СМИ неоправданно тиражирует «фантазии» украинских деятелей:

«Ну, испытывают, показывают, угрожают. А самые "горячие головы" вообще говорят, что есть баллистическая ракета, которая может долететь до Москвы. Все фантазии. Они (Украина – прим. ред.) заявляли, что на базе РСЗО сделают оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью поражения до 300 километров. Кстати, эта же цифра фигурирует и в характеристиках комплекса "Нептун", которым они тоже недавно пугали, — посмеялся Леонков. – Скажу так – никакой паники и боязни нет».

Военный эксперт добавил, что системы залпового огня не предназначены для поражения точечных целей. Подобные РСЗО используют против скоплений живой силы противника и бронетанковой техники.

Воинственные заявления звучат на Украине не впервые. В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Крымский мост может быть разрушен за несколько минут украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Военные эксперты опровергли эту информацию – мост надежно охраняется российскими комплексами противовоздушной обороны как важный стратегический объект.