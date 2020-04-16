Пресс-конференция в онлайн-формате пройдет в четверг, 16 апреля, в 14:00 в пресс-центре "Патриота". Собравшиеся обсудят проблемы российского бизнеса в период пандемии коронавируса.

Пресс-конференция посвящена актуальной для российских предпринимателей тему "Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса", сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил ряд мер, которые помогут предпринимателям пережить тяжелый период. Также глава государства обозначил расширение перечня наиболее пострадавших отраслей. В прямом эфире участники встречи обсудят, насколько эффективна поддержка, оказываемая правительством, какие отрасли сейчас нуждаются в наибольшем внимании, и какой бизнес потерпит самый большой ущерб из-за пандемии.

Также в обсуждении будет затронута тема угрозы массовой безработицы и банковского кредитования. На актуальные вопросы в прямом эфире ответят экономисты, производители, ритейлеры, политики и чиновники.

Медиагруппа "Патриот" приглашает к участию в онлайн-конференции журналистов всех СМИ, вне зависимости от их политических пристрастий.